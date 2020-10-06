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Экономика

В Курске прошла контрольная закупка молока

Комиссия проверяла продукт жирностью 2,5 процента
Яна ШЕЛЕСТ
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Результаты лабораторных анализов будут опубликованы на сайте Курского центра контроля качества

Результаты лабораторных анализов будут опубликованы на сайте Курского центра контроля качества

В Курске прошла контрольная закупка молока. На этот раз в фокусе внимания – молоко питьевое пастеризованное жирностью 2,5%. В исследовании приняли участие около полутора десятков молочных брендов из Курской, соседних областей и Москвы.

Комиссия, в состав которой вошли представители центра контроля качества, Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области, а также общественной организации «Защитник прав потребителя» сделала контрольные закупки в «Линии» на Энгельса, «Европе» на К. Маркса, 57, «Billa» на Ленина и «Пятерочке» на Садовой.

Молоко проверят на соответствие ГОСТу, проведут анализ жирнокислотного состава, массовой доли жира, белка, микробиологии, сделают экспертизу маркировки и упаковки. Результаты лабораторных анализов будут опубликованы на сайте Курского центра контроля качества.