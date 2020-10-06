Юбилейная Курская Коренская ярмарка пройдет в июле следующего года

Для гостей планируют создать семь зон Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Началась подготовка к Курской Коренской ярмарке. Ее планируют провести с 1 по 4 июля 2021 года в местечке Свобода Золотухинского района. В этом году ярмарку не проводили из-за сложной эпидситуации по коронавирусу.

Ярмарка пройдет в обновленном формате, как и предполагалось ранее. Торговые точки и выставочные павильоны оформят в едином стиле.

Для гостей планируют создать семь зон. Духовным ядром станет площадь перед монастырем «Коренная пустынь». На улице Советской расположится выставка церковной утвари и город мастеров.

Торговые ряды развернут на улицах Коммунистической, Заводской и Электрической. Будет организована зона фуд-кортов, зона здоровья, выставка сельхозтехники и многое другое. В главном выставочном павильоне разместятся экспозиции зарубежных стран и крупных российских организаций.

Основная деловая часть ярмарки запланирована на 2 июля. Дополнят программу концерты, различные мастер-классы и конкурсы.