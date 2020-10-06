В Сеймском округе прошел рейд по закрашиванию наркорекламы

Волонтеры ликвидировали 19 надписей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сеймского округа вместе с волонтерами провели очередной рейд в рамках проекта «Чистый город». Они закрасили 19 надписей, содержащих рекламу наркосодержащих препаратов и информацию о трудоустройстве в качестве «закладчиков».

В общей сложности за девять месяцев этого года на территории Сеймского округа города Курска провели 27 подобных рейдов, ликвидировали 559 незаконных надписей.

Сообщить о фактах незаконного сбыта наркотиков можно по телефону УМВД +7 (4712) 36-82-65, о незаконных надписях - chistyigorod46@yandex.ru