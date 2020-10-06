Под Курском обнаружили 105 пушечных снарядов

Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

6 октября в Службу спасения поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в деревне Городище Поныровского района.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли 105 пушечных снарядов калибром 20 мм. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в Службу спасения. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.