12 октября в Курской филармонии пройдет концерт Леонида Винцкевича

Джазмен подготовил новую программу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

12 октября в Курской филармонии состоится концерт курского джазмена Леонида Винцкевича. В нем примут участие Арт-квартет Тима Дорофеева и Екатерина Зорина из Архангельска, ансамбль «Новое искусство» и фольклорный хор «Ростань» (г. Суджа) под управлением Валентины Савенко.

Любовь к русскому фольклору у Леонида Винцкевича возникла после того, как он услышал записи хора из села Плехово. Многолетний творческий поиск привел к созданию уникального проекта с ансамблем «Ростань».

В нем музыканты используют не только современные, но и старинные, почти забытые, русские народные инструменты. А единство фольклора и джаза создают поистине уникальное звучание.