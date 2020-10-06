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Сто спасателей тушили пожар под Курском

Отстоять жилые дома удалось ценой невероятных усилий
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожарным пришлось заправлять автомобили за несколько километров от места ЧП

Пожарным пришлось заправлять автомобили за несколько километров от места ЧП

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

5 октября в деревне Липина Октябрьского района произошел серьезный пожар. Огонь пришел с луговой территории и стремительно распространялся в сторону жилых домов и лесного массива.

На борьбу с огнем бросили более 20 единиц техники и около ста человек личного состава ГУ МЧС по Курской области, Противопожарной службы региона и территориальной подсистемы РСЧС.

Борьбу с пожаром осложнял тот факт, что на территории населенного пункта не оказалось источников для забора воды. Пожарным пришлось заправлять автомобили за несколько километров от места ЧП. Помогали тушить огонь и местные жители, они подручным средствами отбивала пламя от своих домов, окарауливали его распространение на лугу.

На место пожара приехал начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Иван Лунев. После ликвидации открытого горения приняли решение направить сюда аэромобильную группировку с первичными средствами пожаротушения.

Ценой невероятных усилий жилые дома удалось отстоять от огня. Пожар уничтожил пять нежилых строений, используемых в качестве дачных домов.

Еще один крупный пожар произошел на территории пилорамы СНТ «Золотая Осень» в Курском районе. Огонь уничтожил два деревообрабатывающих станка, деревянную хозпостройку и стройматериалы. Причины пожара устанавливаются.

ЧП