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Под Курском в ДТП пострадали пять человек

В том числе ранения получил трехлетний ребенок
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло днем

ДТП произошло днем

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 6 октября около одиннадцати часов утра на 17-м километре автодороги "Дьяконово-Суджа". 50-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 ехал со стороны Курска в сторону Суджи. По пути на встречке он врезался в "Рено", за рулем которого был 29-летний водитель.

В результате ДТП ранения получили пять человек: оба водителя, а также пассажиры ВАЗ - трехлетний ребенок и 61-летняя женщина. Пострадала также 25-летняя девушка-пассажир иномарки.

- Оба водителя трезвы, полиция выясняет обстоятельства ДТП, - сообщили в ГИБДД региона.

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