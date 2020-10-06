Под Курском в ДТП пострадали пять человек

ДТП произошло днем Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 6 октября около одиннадцати часов утра на 17-м километре автодороги "Дьяконово-Суджа". 50-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 ехал со стороны Курска в сторону Суджи. По пути на встречке он врезался в "Рено", за рулем которого был 29-летний водитель.

В результате ДТП ранения получили пять человек: оба водителя, а также пассажиры ВАЗ - трехлетний ребенок и 61-летняя женщина. Пострадала также 25-летняя девушка-пассажир иномарки.

- Оба водителя трезвы, полиция выясняет обстоятельства ДТП, - сообщили в ГИБДД региона.