Курянина обвиняют в убийстве знакомого

Подозреваемый задержан Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 47-летнего жителя Курска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия днем 5 октября между пьяными подозреваемым и его 66-летним знакомым в доме по 2-ому Выгонному переулку Курска на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт. Хозяин дома во время драки несколько раз ударил ножом в предплечье своего оппонента и еще раз - в шею. Потерпевший от полученных ран умер на месте.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в ведомстве.