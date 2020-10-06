В Курске за нарушение масочного режима в транспорте составили 23 протокола

В общественных местах проводят проверку масочного режима Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с ростом выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, ужесточены меры по контролю за соблюдением масочного режима водителями и кондукторами городского общественного транспорта, сообщили в мэрии Курска.

Сотрудники структурных подразделений горадминистрации ежедневно проводят соответствующие рейдовые мероприятия. Результатом последнего мониторинга стали 23 административных протокола.

Кроме того, ужесточены требования к проведению ежедневного предрейсового медицинского осмотра - водителям и кондукторам измеряют температуру и фиксируют другие показатели здоровья. К работе допускают только здоровых сотрудников, без симптомов заболевания. С водителями проводятся инструктажи о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания при перевозке пассажиров.

Очередной мониторинг соблюдения масочного режима провели и сотрудники отдела по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей администрации Центрального округа. Обследовано 26 предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг. В двух - выявлены нарушения.

С нарушителями проведена разъяснительная работа, выданы уведомления, а также памятки-рекомендации по организации работы предприятий потребительской сферы. В случае выявления фактов повторного нарушения, будут применены меры административного воздействия.