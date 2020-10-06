На карантин по коронавирусу закрыли четыре курских образовательных учреждения

Осенние каникулы в регионе могут наступить раньше срока Фото: Светлана ВОЛКОВА

На карантин по коронавирусу в Курской области закрыли четыре образовательных учреждения. Одно - в Суджанском районе и три - в Горшеченском. Всего в этих образовательных учреждениях обучаются 248 человек. Также в регионе на карантин по коронавирусу закрыты 15 классов в разных районах области. В них числится еще 342 ученика. Занимаются теперь они дистанционно.

По ОРВИ карантина в образовательных учреждениях региона сейчас нет.

В комитете образования отметили, что в случае ухудшения эпидситуации по коронавирусу школьные каникулы перенесут на более ранний срок. Пока официальная дата начала школьных каникул - 26 октября.