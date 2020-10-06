За сутки коронавирус подтвердился у 70 курян

Курянам советуют соблюдать строгий масочный режим Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 6 октября в Курской области всего зарегистрировано 8 453 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, в том числе 70 за последние сутки. Всего выписано 6 885 пациентов, в том числе 17 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 58 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего новых больных в Горшеченском районе - 18 человек, в Курске - 17, Железногорске - восемь и в Курском районе - шесть.