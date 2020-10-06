В Курске вновь медучреждения перепрофилируют под ковид-стационары

В регионе готовятся принять необходимые меры по "второй волне" Фото: Из архива КП.

В Курской области медучреждения снова перепрофилируют под стационары для приема больных коронавирусом. В частности в хирургическом корпусе БСМП планируется развернуть 325 коек, в госпитале для ветеранов - 200 коек.

Курян просят соблюдать жесткий масочный режим.

Ранее на заседании оперштаба было рекомендовано запретить проведение всех массовых культурных и спортивных мероприятий. В случае ухудшения эпидобстановки рекомендация станет руководством к действию. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 70 курян.

Напомним, с начала пандемии от тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом, по официальным данным скончалось 58 человек.