Под Курском пожар в жилом доме тушили 14 человек

Спасатели приехали на место ЧП почти через 20 минут Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 16:35 5 октября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Коммунар Беловского района.

- По прибытии в 16:51 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 16:55, ликвидировано в 16:58, - рассказали в ГУ МЧС.

В результате пожара в жилом деревянном доме размером огнем повреждена кровля на площади 20 кв. метров и стена. Сгорел деревянный сарай. Пострадавших нет.

Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.