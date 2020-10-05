50-летняя курянка зарезала сожителя

Собутыльники повздорили, женщина схватили нож и вонзила его в туловище мужчины Фото: Из архива "КП"

Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы Беловского района. Женщину обвиняют в убийстве.

4 июля 2020 года с 17 до 18 часов обвиняемая распивала спиртные напитки со своим 62-летним сожителем в доме, расположенном в селе Долгие Буды Беловского района.

Собутыльники повздорили, женщина схватили нож и вонзила его в туловище мужчины. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.