В Курске прошел фестиваль «Курск книжный»

Участниками мероприятий стало свыше 10 тысяч человек

В Курской области любители детской книги и семейного чтения в онлайн-формате пообщались с ведущими детскими писателями Андреем Усачевым, Михаилом Есеновским, Анастасией Орловой, Еленой Усачевой, Анной Гончаровой и Сергеем Махотиным.

Можно было принять участие в творческих мастер-классах художников Юлии Устиновой и Ольги Ионайтис, а также поэтическом марафоне. Участниками мероприятий стало свыше 10 тысяч человек, было зафиксировано около 8,5 тысяч онлайн-подключений.

Онлайн-фестиваль «Курск книжный» организован Российской государственной детской библиотекой и комитетом по культуре Курской области в рамках Всероссийского проекта «Детское и юношеское чтение в России» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.