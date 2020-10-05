В Курске пройдет масштабная ярмарка вакансий

Все желающие смогут пройти предварительное собеседование с работодателями Фото: Яна ШЕЛЕСТ

22 октября в 10.00 на территории Спортивно-концертного комплекса (г. Курск, ул. Энгельса 140 б) состоится фестиваль «Ярмарка рабочих мест - 2020».

Все желающие смогут пройти предварительное собеседование с работодателями, заполнить анкеты, получить консультацию от сотрудников центра занятости населения, поучаствовать в мастер-классах и тренингах от успешных сотрудников ведущих организаций области, стать участниками розыгрыша призов.

Запланирована выставка достижений компаний-работодателей. Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер санитарной безопасности.