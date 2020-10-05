В Курске задержали закладчицу

Женщине грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы Фото: Из архива "КП"

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по городу Курску установили 31-летнюю жительницу областного центра, подозреваемую в сбыте наркотиков на территории Курска через тайники-закладки.

У женщины, а также по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли синтетические наркотики общей массой 115 грамм. Курянка расфасовывала оптовые партии по мелким сверткам и прятала их в лесу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.