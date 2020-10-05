В Курске на КЗТЗ сгорела квартира

На выходных произошло несколько пожаров Фото: Светлана ВОЛКОВА

Два резонансных техногенных пожара произошли в воскресенье, 4 октября. Утром в дежурную смену поступило сообщение о возгорании в здании бани по улице Запольной. В результате огнем повреждена кровля на площади 60 м2. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Второй пожар произошел вечером в квартире одного из домов по улице Дейнеки - выгорела кухня, ванная комната, санузел и коридор, закопчены потолок и стены по всей площади квартиры. Предварительная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Благодаря бдительности соседей и оперативной работе пожарных-спасателей гибели людей не допущено.

Кроме того, в минувшие выходные пожарные десять раз тушили траву и восемь раз мусор. В урочище «Горелый лес» был зарегистрирован крупный очаг возгорания - его площадь составила более тысячи квадратных метров.