В Курске прошел чемпионат по мотокроссу

Чемпионат проводится начиная с 2014 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 октября в Курске в урочище Крутой Лог прошел чемпионат области по мотокроссу.

Участие в нем приняли не только куряне, но и гости из Брянской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской и других областей. Возраст участников был самый разный, в том числе старше 60 лет.

Чемпионат области по мотокроссу проводится, начиная с 2014 года. В этом году трассу обновили, добавили новые элементы. По оценке самих спортсменов, трасса интересная.

-Мотокросс - сильное спортивное мероприятие. Соревнования зрелищные. Это спорт для сильных, целеустремленных людей, - сказал Владимир Гребенкин.