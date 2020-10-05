В Курске прошел чемпионат по мотокроссу

Чемпионат проводится начиная с 2014 года
Фото: Светлана ВОЛКОВА
4 октября в Курске в урочище Крутой Лог прошел чемпионат области по мотокроссу.
Участие в нем приняли не только куряне, но и гости из Брянской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской и других областей. Возраст участников был самый разный, в том числе старше 60 лет.
Чемпионат области по мотокроссу проводится, начиная с 2014 года. В этом году трассу обновили, добавили новые элементы. По оценке самих спортсменов, трасса интересная.
-Мотокросс - сильное спортивное мероприятие. Соревнования зрелищные. Это спорт для сильных, целеустремленных людей, - сказал Владимир Гребенкин.