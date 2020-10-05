В Курской области впервые от коронавируса привили врачей

Пока вакцинировали несколько медсотрудников Фото: Из архива КП.

Во все регионы ЦФО поступила пробная партия вакцины от коронавируса - от 40 до 42 доз для тестирования логистики.

В Курской области успешно прошли первые вакцинации нескольких врачей. Вскоре в регион поступит еще одна партия вакцины, которая позволит привить 955 человек.

Вакцинация будет проходить в добровольном порядке. Вакцину вводят два раза - во второй раз через 21 день после первой прививки для увеличения количества антител в организме.