Коронавирус подтвердился еще у 63 курян

В регионе отмечен рост заболеваемости коронавирусом Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 5 октября в Курской области всего зарегистрировано 8 383 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, в том числе 63 за последние сутки. Всего выписано 6 868 пациентов, в том числе 13 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 58 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего "новых" больных в Курске - 50 человек и в Железногорске - пять человек.