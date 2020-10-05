Типичный курский двор в микрорайоне КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Курске планируется благоустроить 51 дворовую территорию. На пяти объектах работы еще не начаты. Сейчас завершается благоустройство на предыдущих территориях.

Работы завершат до конца октября.

Всего в Курской области на этот год запланировано благоустроить 144 двора.

- До 10 ноября предельно закроем все задачи. В принципе, угрозы неосвоения к концу года нет, – сообщил председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Алексей Дедов.

В 2021 году в регионе намечено отремонтировать 78 дворов. Контрактация по этим территориям должна завершиться к 1 ноября