Типичный курский двор в микрорайоне КЗТЗ
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Курске планируется благоустроить 51 дворовую территорию. На пяти объектах работы еще не начаты. Сейчас завершается благоустройство на предыдущих территориях.
Работы завершат до конца октября.
Всего в Курской области на этот год запланировано благоустроить 144 двора.
- До 10 ноября предельно закроем все задачи. В принципе, угрозы неосвоения к концу года нет, – сообщил председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Алексей Дедов.
В 2021 году в регионе намечено отремонтировать 78 дворов. Контрактация по этим территориям должна завершиться к 1 ноября