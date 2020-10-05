На базе курского онкодиспансера откроется централизованная лаборатория

Лаборатория откроется в 2021 году Фото: Из архива КП.

В Курской области государственная централизованная лаборатория начнет работать на базе областного клинического онкологического диспансера с начала 2021 года. На первом этапе оборудование онкодиспансера позволит централизованной лаборатории открыться без дополнительных затрат для бюджета области.

Это будет крупная лаборатория, оснащенная современным оборудованием, куда будут транспортировать биоматериалы, полученные в более мелких лабораториях при поликлиниках и районных ЦРБ. Цели организации такой лаборатории – повышение доступности для населения региона видов диагностики и тестов, а также оптимизация финансирования лабораторий.

Сначала биоматериал в централизованную лабораторию станут направлять из 26 медицинских организаций, в том числе из Поныровской, Золотухинской, Дмитриевской, Курской, Железногорской центральных районных больниц и медучреждений городов Железногорска и Курска.