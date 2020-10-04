Тепло в курские дома придет не ранее 10 октября

Отопительный сезон в Курской области начнется не ранее 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации. Такое решение принято из-за установившейся теплой погоды. На территории региона до 15 число не ожидается понижения среднесуточной температуры воздуха ниже 8 градусов.

Ранее власти сообщили, что готовность тепловых сетей составляет 83%. В этом году заменили 9,7 км трубопроводов, а всего в планах на этот год порядка 14,6 км. Подача тепла началась в объекты социальной сферы. Первым к центральной системе подключили областной Дом ребенка.