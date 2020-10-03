В Курске открывается фотовыставка «Учителя в Великой Отечественной войне»

В Курской области чтят память о Второй мировой войне Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 октября в 15.00 состоится открытие фотовыставки во Дворце пионеров и школьников Курска.

Фотовыставка «Учителя в Великой Отечественной войне» приурочена ко Дню учителя и посвящена подвигу педагогов в Великой Отечественной войне. Выставка организована в рамках Международного проекта «Большая История».

В экспозиции картины, на которых изображены, как известные учителя, так и малознакомые.

Международный проект «Большая история» направлен на историческое просвещение граждан России, который включает образовательные, благотворительные, спортивные, общественно-политические мероприятия.