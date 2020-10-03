В Курской области от коронавируса умер молодой мужчина

Ситуация в регионе остается напряженной Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 3 октября, в Курской области всего зарегистрировано 8 262 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе у 53 человек диагноз подтвердился за последние сутки. Всего выписано 6 828 пациентов, в том числе 26 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 58 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. В том числе один человек умер за последние сутки от коронавируса - мужчина 37 лет.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

Курск +21

Горшеченский +5

Касторенский +4

Железногорск +4