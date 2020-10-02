Под Курском на пожаре погибла женщина

При пожаре пострадали две женщины, одна из них впоследствии скончалась Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

2 октября в 14:25 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Усланска Обоянского района. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 14:40, ликвидировали полностью - в 14:45. Деревянный дом размерами 8 на 9 метров сгорел внутри полностью. При пожаре пострадали две женщины, одна из них впоследствии скончалась.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

30 сентября в Курске на улице Интернациональной в многоквартирном доме загорелся балкон. Пожарные спасли женщину и ребенка, один человек погиб.