Под Курском загорелся лес

За несколько часов очаг возгорания ликвидировали Фото: Яна ШЕЛЕСТ

1 октября вечером жители Горшеченского района увидели, что горит лес. Об этом они тут же сообщили в лесничество, а те в комитет природных ресурсов Курской области. Был зафиксирован низовой пожар на общей площади 0,2 га в хвойном молодняковом насаждении Горшеченского лесничества и Ясеновского участкового лесничества.

В тушении приняли участие лесопожарные формирования «Кшеньлес» и «Солнцеволес», пожарно-спасательные гарнизоны области, силы МЧС и муниципалитета. Всего 53 человека и 21 единица техники. За несколько часов очаг возгорания ликвидировали. Одна из основных версий его возникновения - поджог.

«На данный момент пожар полностью ликвидирован, но ситуация находится на контроле комитета. Ответственные каждые два часа докладывают информацию об оперативной обстановке, проводятся мероприятия по расчету ущерба лесному фонду», - рассказал председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков.

Также 1 октября крупный пожар произошел вблизи хутора Саблино в Курском районе. На семи гектарах горели трава и камыш. Пожарные тушили огонь 18 часов.