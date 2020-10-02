Интернет-покупатель похитил у курянки около 400 тысяч рублей

Преступники за несколько минут похитили 397 тысяч рублей Фото: Из архива "КП".

42-летняя курянка разместила на одном из сайтов объявление о продаже дивана. Вскоре ей позвонил мужчина, и сообщил, что хочет приобрести мебель, но проживает в другом городе, поэтому нужно оформить интернет-доставку.

Звонивший отправил продавцу ссылку на сайт, где, якобы, можно оплатить услугу. Потерпевшая прошла по ссылке, ввела данные своей банковской карты, включая три цифры с оборотной стороны. Таким образом предоставила мошенникам доступ к своим средствам. Преступники за несколько минут похитили 397 тысяч рублей.

Сотрудники курской полиции призывают граждан быть предельно осторожными, перепроверять поступающую информацию. Если Вам для продажи или покупки присылают ссылку, это мошенники! Пользуйтесь только оплатой напрямую на карту или по номеру мобильного телефона.