В Курске пройдут спортивные мероприятия

Недавно в парке «Боева дача» оборудовали корты для пляжного волейбола

3 октября в парке имени 50-летия ВЛКСМ (на Боевке) пройдут соревнования по пляжному волейболу и футболу. В 10.30 состоится открытие соревнований по пляжному волейболу на Кубок главы города Курска. В нем примут участие мужские и женские команды.

В 11.00 в спортивной школе № 4 стартуют соревнования по футболу «Золотая осень-2020» среди школьников. 2 и 3 октября здесь же состоятся финальные игры Кубка «Золотая осень-2020».

Недавно в парке «Боева дача» оборудовали корты для пляжного волейбола. Инициатором строительства данного объекта выступила Виктория Бирюкова - руководитель клуба по пляжному волейболу и соорганизатор первого Кубка главы города Курска по пляжному волейболу.