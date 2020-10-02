В Курской области провели 250 653 исследований на COVID-19

Всего выписано 6 802 (+31) пациента Фото: Из архива "КП"

В Курской области провели 250 653 исследования материала на COVID-19 методом ПЦР и 21 769 (с учетом частных лабораторий) на антитела к вирусу.

По данным оперативного штаба на 7:30 2 октября, в Курской области всего зарегистрировано 8 209 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. У 50 человек диагноз подтвердился за последние сутки.

Всего выписано 6 802 (+31) пациента. На сегодняшний день скончались 57 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. 73-летняя женщина скончалась за последние сутки.