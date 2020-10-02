Прирост заболевших ковидом курян за неделю составил 324 человека

Всего выписали 6802 пациента, в том числе 201 за указанный период Фото: Из архива "КП"

С 25 сентября по 2 октября в Курской области прирост заболевших COVID-19 составил 324 человека. Всего выписали 6802 пациента, в том числе 201 за указанный период.

Под медицинским наблюдением остается 1354 пациента: 332 находятся в стационарных медучреждениях, 1022 – в домашних условиях. За последние сутки диагноз подтвердился у 50 человек.

В Курской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Нарушения будут жестко пресекаться.