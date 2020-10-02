В Курской области за сутки прибавилось 50 зараженных коронавирусом

На сегодняшний день скончались 57 человек
Фото: Из архива KP.RU
По данным оперативного штаба на 7:30 2 октября, в Курской области всего зарегистрировано 8 209 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. У 50 человек диагноз подтвердился за последние сутки.
Всего выписано 6 802 (+31) пациента. На сегодняшний день скончались 57 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. 73-летняя женщина скончалась за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +14
Курчатовский +4
Медвенский +4
Обоянский +4
Солнцевский +4
Курский +3
Тимский +3
Горшеченский +2
Октябрьский +2
Пристенский +2
Суджанский +2
Беловский +1
Золотухинский +1
г. Льгов +1
г. Щигры +1
Щигровский +1
г. Железногорск +1.