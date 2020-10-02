В Курской области за сутки прибавилось 50 зараженных коронавирусом

На сегодняшний день скончались 57 человек Фото: Из архива KP.RU

По данным оперативного штаба на 7:30 2 октября, в Курской области всего зарегистрировано 8 209 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. У 50 человек диагноз подтвердился за последние сутки.

Всего выписано 6 802 (+31) пациента. На сегодняшний день скончались 57 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. 73-летняя женщина скончалась за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +14

Курчатовский +4

Медвенский +4

Обоянский +4

Солнцевский +4

Курский +3

Тимский +3

Горшеченский +2

Октябрьский +2

Пристенский +2

Суджанский +2

Беловский +1

Золотухинский +1

г. Льгов +1

г. Щигры +1

Щигровский +1

г. Железногорск +1.