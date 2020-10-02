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Директор курской фирмы не выплачивал работнику зарплату

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Перед потерпевшим образовалась задолженность на общую сумму свыше 128 тысяч рублей

Перед потерпевшим образовалась задолженность на общую сумму свыше 128 тысяч рублей

Фото: Из архива "КП"

Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины – генерального директора фирмы. Курянина подозревают в невыплате заработной платы.

Подозреваемый в нарушение требований Конституции Российской Федерации и трудового законодательства в полном объеме умышленно не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату одному из работников за период работы с мая по декабрь 2019 года. В результате перед потерпевшим образовалась задолженность на общую сумму свыше 128 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал