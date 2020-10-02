В Курске проходит тренировка по гражданской обороне

Члены комиссии приняли участие в совещании

Каждый год, 2 октября федеральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления принимают участие во Всероссийской штабной тренировке по Гражданской обороне. Город Курск не стал исключением.

Рано утром члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняли участие в совещании по постановке задач на выполнение мероприятий ГО.

В рамках проводимой тренировки на территории областного центра развернут передвижные пункты питания, продовольственного и вещевого снабжения. А также посты радиационного и химического наблюдения, станции специальной обработки и обеззараживания техники, пункты выдачи средств индивидуальной защиты.

В Сеймском округе на базе одного из объектов пройдут тактико-специальные учения, в рамках которых будет происходить передвижение колонн спецтехники с включенными световыми и звуковыми сигналами.

Курян просят не паниковать и соблюдать спокойствие.