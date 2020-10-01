Под Курском горел деревянный дом

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек и пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

1 октября в 09:46 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании чердака в жилом доме в селе Нижнее Жданово Железногорского района. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 49 Железногорского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. Пожар потушили в 10:13.

В жилом деревянном доме размером 6 на 9 метров выгорел чердак на площади два квадратных метра. Из людей никто не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие 14 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

30 сентября в Курске на улице Интернациональной произошел пожар в многоквартирном доме. Пожарные вызволили из огня женщину с ребенком.