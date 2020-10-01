Под Курском начали ремонтировать аварийный мост

В этом году демонтируют старый мост и возведут временный пешеходный

В Железногорске начали ремонтировать аварийный мост через реку Речицу. Протяженность участка составляет 766 метров. На производство дорожных работ выделят более 20 млн рублей.

В этом году демонтируют старый мост и возведут временный пешеходный. Рабочие уже убрали старое металлическое перильное ограждение и приступили к фрезерованию асфальтобетона. Все работы планируют завершить в июне 2021 года.

На участке, где идут работы, установили ограждение, проезд транспорта ограничили и предоставили временный объезд. Для пешеходов оборудовали проход по одной стороне мостового сооружения.