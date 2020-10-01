Курские полицейские нашли пропавшего в лесу мужчину

Инспекторы вызвали скорую и передали мужчину медикам Фото: УМВД России по Курской области.

В полицию Касторенского района обратились жители поселка Новодворский и рассказали и пропаже своего 35-летнего родственника. Мужчина ушел из дома минувшим вечером.

Родственники искали пропавшего сами, но поиски оказались безуспешными. Полиция тут же приступила к поиску. Были сформированы розыскные группы из числа полицейских, местных жителей и волонтеров.

Десятикилометровую территорию поделили на участки. По периметру лесного массива расставили служебный транспорт с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Мужчину искали и днем, и ночью.

На следующий день начальник ГИБДД старший лейтенант полиции Валерий Чернышов и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Виктор Козырев почти за семь километров от дома разыскиваемого, обходя лес, заметили пропавшего мужчину.

Курянин совершенно не ориентировался в пространстве. Инспекторы вызвали скорую и передали его медикам. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.