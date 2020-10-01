В Курской области усилят контроль за качеством хлеба

Ответственность за продукцию несут и розничные сети

Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев провел рабочую встречу с хлебопеками региона. Участие в совещании приняли семь руководителей крупных заводов и хлебопекарен.

Особое внимание уделили качеству дотационных сортов хлеба. Суточный объем таких сортов хлеба по области составляет 21,7 тонны. Каждую буханку выпекают строго по ГОСТу. Соответствие нормам регулярно проверяет уполномоченная комиссия.

Производители сошлись во мнении, что на качество хлеба любых сортов влияют условия хранения и транспортировки, соблюдение сроков реализации. Ответственность за продукцию несут и розничные сети, и магазины, реализующие хлебопекарную продукцию.

«Ситуацию с качеством хлеба в регионе беру под личный контроль. Работать будем плотно не только с изготовителями продукции, но и с тем, кто ее реализует. Планирую посетить заводы-производители и места продажи хлеба», - отметил Сергей Стародубцев.