Курские пожарные спасли женщину с ребенком

Женщину и ребенка пожарные вывели помощью «самоспасов» Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

30 сентября очевидцы позвонили в Службу спасения и сообщили, что с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже многоквартирного дома на улице Интернациональной валит дым.

На место происшествия тут же выехали пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцы приступили к разведке. С вышерасположенных этажей они эвакуировали трех человек. Женщину и ребенка пожарные вывели с помощью «самоспасов».

В это время газодымозащитники зашли в квартиру, откуда шел сильный дым. В коридоре они увидели мужчину, который находился в бессознательном состоянии. Это бы 72-летний хозяин квартиры. Мужчину передали медикам скорой помощи, но, к сожалению, курянина спасти не удалось.

В результате пожара огонь уничтожил балкон квартиры, по всей площади жилища закоптились стены и потолок. Причину пожара устанавливают эксперты. Вероятно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.