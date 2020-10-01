C 5 октября в Курске будут отключать свет

Отключения пройдут во всех трех округах Фото: Из архива "КП"

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 5 по 9 октября с 9-00 до 17-00: ПЛК 61, Широкая 8, 1-2-й Парковые переулки, Краснополянская 2-21, Санаторная, Запрудная, Монастырская Балка, Яблоневая, Тихая.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 5 по 9 октября с 9-00 до 15-00: Карла Маркса 66/2, 66/5, 66В.

С 5 по 9 октября с 9-00 до 16-00: Фомина-16, Тропинка-30 (Роща невест), Понизовка 52/2, 52/8, 52/9, 73-83, 77А, 77Б, 79Б, 3-й Понизовский переулок, Березовая 2-22, 1-33.

Телефон для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

8 октября с 13-30 до 17-00: Стрелецкая Набережная 3-97, 2- 14, Луговская 15 -17,Комсомольская 3- 37, 2-20, 1-й Комсомольский пер. 1-9.

Телефон для справок: 26-32-10.