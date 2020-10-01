В Курске установят бюст Михаилу Булатову

В Курской области чтят память героев Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре планируют установить бюст курянину Герою Советского Союза Михаилу Булатову, а также высадить аллею в сквере в его честь.

Установить бюст собираются "в достойном месте": благоустроенном, а также красивом с точки зрения эстетики.

Помимо этого, глава города предложил рассмотреть вопрос и с названием улицы имени Михаила Алексеевича Булатова и сквера, где будет высажена аллея в его честь.

Напомним, что Михаил Алексеевич Булатов ушел из жизни в начале марта этого года. Он похоронен на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны». В его честь в Калининграде установлен обелиск и названа улица. Имя Михаила Алексеевича высечено на стеле «Героям Курянам» на Красной площади в Курске. Помимо этого, в его честь назван лицей № 6 города Курска и школа № 50 в Калининграде.