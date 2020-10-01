Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Курске подросток погиб после соревнований по боксу

17-летний парень умер в больнице
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Следственный комитет проводит проверку

Следственный комитет проводит проверку

Фото: Из архива КП.

Сеймский межрайоный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проведит процессуальную проверку по сообщениям размещенным в СМИ и социальных сетях о 17-летнем подростке, который скончался в больнице после соревнований по боксу.

- В рамках доследственной проверки будут установлены фактические обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в ведомстве.

ЧП