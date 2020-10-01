Специалисты в реальном времени получают обращения из разных источников Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области открыли Центр управления регионом. ЦУР должен стать единой платформой по взаимодействию людей и органов власти. Специалисты в реальном времени получают обращения из разных источников: портала «Действуем вместе», социальных сетей, официальных сайтов органов исполнительной власти. Одно из направлений деятельности ЦУРа - совместная работа с добровольческим отрядом «Лиза Алерт» Курской области.

Случай пропажи человека оперативно отработали уже на этой неделе. 28 сентября в поселке Новодворском Касторенского района исчез мужчина. Специалисты ЦУРа быстро предоставили волонтерам добровольческого отряда контакты сотрудников администрации района, а также разместили ориентировки в социальных сетях.

После совместных мероприятий, организованных администрацией района, сотрудниками полиции и добровольцами регионального поискового отряда «Лиза Алерт», мужчину нашли.

Сотрудничество центра с поисковым отрядом поможет быстрее находить людей: прежде чем волонтеры выйдут на место поиска, ЦУР поможет обзвонить медучреждения и управляющие компании. Таким образом важная информация будет получена гораздо быстрее