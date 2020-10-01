В Курской области пройдет тренировка по гражданской обороне

Тренировка пройдет 2 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 октября регион примет участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. В ней будут задействованы федеральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

На практике проверят работу системы экстренного оповещения, развернут санитарные пункты, станции специальной обработки одежды и обеззараживания техники, посты радиационного, химического и биологического наблюдения, пункты выдачи средств индивидуальной защиты. Спасатели отработают действия по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.

Во время тренировки из разных районов Курской области выдвинется колонна спецтехники. Граждан просят не паниковать и соблюдать спокойствие!