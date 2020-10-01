На мемориальном комплексе Курска дежурит «Родительский патруль»

На мемориале запретили кататься на велосипедах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мемориал «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» стал излюбленным местом для юных любителей велосипедов и скейтбордов. Их привлекает ровная поверхность постамента, по которой можно с ветерком прокатиться. Большинство курян считают такое поведение кощунством.

Недавно здесь стало проводиться патрулирование с участием педагогов школ и представителей родительской общественности.

Представители Советов отцов проводят с детьми разъяснительную работу, делают замечания. Школьники соглашаются, что замечания им делают часто, прислушиваются и соглашаются с доводами взрослых.

На мемориальном комплексе «Родительский патруль» будет дежурить по графику до 15 октября.