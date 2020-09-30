В Курске появятся 14 новых остановок

Металлические конструкции очистят от коррозии, покрасят и заменят деформированный и разбитый поликарбонат Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В этом году в рамках муниципального контракта в Курске отремонтируют 42 остановочных павильона. Металлические конструкции очистят от коррозии, покрасят и заменят деформированный и разбитый поликарбонат.

Подрядчик до 31 декабря должен привести в порядок остановочные комплексы, расположенные по улицам К. Маркса, Хрущева, Студенческая, Понизовка, проспект Дружбы, 50 лет Октября, Литовская, пр. Клыкова Черняховского, пр. Магистральный пр. Дериглазова, а также Сонина.

Кроме того, будут установлены 14 новых остановочных павильонов на улицах Малых, Литовская, Заводская, Малышева, Сумская, Суворовская, Лесная, Кавказская, Димитрова, во 2-м Воротнем переулке. Также запланирована установка нового остановочного павильона в 12-м Суворовском переулке и улице Парк Солянка.

На установку и ремонт остановочных комплексов выделено около 2,8 млн рублей.