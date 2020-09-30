Мошенники развели курянку на 200 тысяч рублей

Злоумышленники оформили на имя владелицы карты займ в 200 тысяч рублей Фото: из архива «КП»

Жительнице Курчатова позвонил «специалист» из банка и пояснил, что на ее имя преступники пытаются оформить крупный кредит, и предложил немедленно отменить операцию.

Поверив аферистам, потерпевшая назвала полные данные своей карты, располагая секретной информацией. Злоумышленники действительно оформили на имя владелицы карты займ в 200 тысяч рублей и перевели средства на подконтрольные счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело.