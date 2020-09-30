В регионе пройдет онлайн-фестиваль «Курск книжный»

Пройдут также познавательные викторины и литературные игры, поэтический марафон Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области 2-3 октября состоятся онлайн-мероприятия фестиваля «Курск книжный», включенного во всероссийский проект «Детское и юношеское чтение в России». В программе фестиваля интерактивные встречи на платформе Zoom с ведущими детскими писателями Андреем Усачевым, Михаилом Есеновским, Анастасией Орловой, Еленой Усачевой, Анной Гончаровой и Сергеем Махотиным.

Запланированы видеотрансляции выступлений писателей Анастасии Строкиной, Игоря Жукова, Юрия Нечипоренко и Артура Гиваргизова, творческие мастер-классы художников Ольги Ионайтис и Юлии Устиновой.

Пройдут также познавательные викторины и литературные игры, поэтический марафон.

Ссылка на сайт фестиваля: http://kurskknizhnij.tilda.ws/

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4712) 70-17-26 - Кондратьева Наталия Валентиновна, зам. директора по библиотечной работе Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева;

(4712) 70-05-23 - Худокормова Ольга Ивановна, зам. директора Курской областной библиотеки для детей и юношества.