Сбербанк провел «Урок цифры» в курской школе №7

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"Урок цифры" для учащихся 7 «Б» класса провел начальник управления прямых продаж Курского отделения Сбербанка Михаил Паньков. В ходе урока он рассказал ребятам, что такое искусственный интеллект и какие изменения в мире, благодаря его использованию, могут произойти в будущем.

Школьники узнали, что искусственный интеллект — это деятельность программы, имитирующая человеческий интеллект. Вспомнили, что элементы искусственного разума уже сейчас задействованы во многих сферах. И в ближайшем будущем их будет становиться всё больше. После теоретической части урока школьники на игровом тренажере попытались создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

Начальник управления прямых продаж Курского отделения ПАО Сбербанк Михаил Паньков:

««Урок цифры» идёт в российских школах с 2018 года. Специалисты ведущих IT-компаний в простой и понятной форме рассказывают детям о современных технологиях и их безграничных возможностях. Организатором акции выступили Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика», а партнёрами – ведущие IT-компании страны, в числе которых Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Уже второй год специалисты Сбербанка проводят для школьников Курска уроки на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». Мы верим, что эта инициатива позволит сделать тему высоких технологий, ИИ более понятной и доступной для школьников, поможет определиться с выбором будущей профессии».

Урок «Искусственный интеллект и машинное обучение» доступен на сайте урокицифры.рф. Это интерактивное занятие, разработанное благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка, которое рассказывает об основах и принципах работы искусственного интеллекта, а также о карьерных возможностях в этой области. Учащиеся с 1 по 11 класс могут проходить уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

Для обеспечения возможности прохождения урока широкому кругу участников, Урок цифры по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» продлен до 4 октября. Также в любое время на сайте проекта урокицифры.рф доступны уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.